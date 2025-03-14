Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Afganistanlı bir ailenin TIR dorsesinde Girne Turizm Limanından ülkeye yasa dışı yollarla getirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Kenan Sarıog, Hasan Başara ve şoför İbrahim Can Atik ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Muharrek Korkmaz’ın taksici, Kadir Mıdık’ın boyacı, Hasan Uyar ve Hasan Başara’nın garson olduğu öğrenilirken, zanlıların organize hareket ederek, maddi kazanç sağlamak için insan kaçakçılığı yaptığı belirtildi. Çetenin 7 kişilik aileden 10 bin dolar aldığı bilgisi elde edildi.

Zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Şubat 2025 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC'ye kullanımındaki TIR ile giriş̧ yapan yurt İbrahim Can Atik ile Kenan Sarıog Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve henüz tespit edilemeyen 2 erkek şahsın organize hareket ederek, 4 çocuklu Afganistanlı ailenin kaçak olarak ülkeye gelmesini sağladıklarını söyledi.

Zanlıların maddi menfaat elde etmek için insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini kaydeden polis, Afganistanlı ailenin Çatalköy’de tespit edilmesi üzerine olayın gün yüzüne çıktığını belirti.

Polis, ek tutukluluk süreci içerisinde incelenen bir işletmeye ait kamera görüntülerinde zanlı Atik’in 26 Şubat 2025 tarihinde saat 14.50’de kullanımında bulunan TIR’ın dorsesinden 7 kişilik aileyi Çatalköy’e indirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tespit edilip, iş yerine yapılan operasyon neticesinde tutuklandığını söyledi.

Polis, Atik'in suçunu kabul ettiğini, zanlı Muharrem Korkmaz’ın kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı Kokrmaz’a attığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlıların kullanımlarındaki TPG 027plakalı ve TPE 595 plakalı TIR’ların geçiş güzergahlarında inceleme başlatıldığını kaydetti.

Polis, meseleyle bağlantılı 2 şahsın arandığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve cep telefonu, temin edilmesi gereken banka ve telefon dökümleri olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti.

Mahkeme talebi onayladı.



