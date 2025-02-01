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Bazı işletmeler uyarıldı

LTB Sağlık Şubesi ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Bazı işletmeler uyarıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sağlık Şubesi ekipleri 44 iş yerinde denetimler yaptı; bazı işletmelerde eksiklikler tespit edildi. Söz konusu işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; eksiklerini gidermeleri için süre tanındı.
Açıklamada, denetimlerde iş yerlerinin ruhsat ve izinleri, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen standartlarının kontrol edildiği kaydedildi.
Denetlenen 44 iş yerinin iki güzellik salonu, altı market, bir gıda deposu, iki öğrenci yurdu, iki dershane, sekiz oto galeri, altı restoran ve 17 kafe/bardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, denetimlerin süreceği vurgulandı.
 

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