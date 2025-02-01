Şifrelerini vermedi

Sahte araç sigorta poliçesiyle 25 Ocak’ta Metehan Sınır Kapısından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan Rus vatandaşı Satanislav Arkhangelski dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlının aracında bulunan telefonların şifresini vermediği, uzmanların devreye gireceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Ocak 2025 tarihinde saat 19.20’de Metehan Kara Giriş Kapsından KKTC'ye giriş yapmak yapan zanlının görevli muhaceret memuruna Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen sigorta poliçesini verip sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısından kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile KKTC'ye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 5 adet cep telefonu ve bir adet laptop, USB bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan bir cep telefonunu açarak polisin kontrol etmesini istediğini, yapılan kontrolde sahte olan sigorta poliçesine ait fotoğrafların belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıdan diğer telefonların şifresinin talep edildiğini ancak şifreleri vermediğini kaydetti. Polis, telefonların incelenmesi için gerekli olan mahkeme emri temin edileceğini, şifrelerin uzmanlar tarafından kırılacağını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

