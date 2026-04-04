‘Gülünç durumda’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili açıklamalarını, "ciddi ve gülünç bir siyasi çarpıtma" olarak değerlendirdi.

Gazete haberi manşetten “Hristodulidis Holguin’i Canlandırıyor- BM Sürecinde Rol Çalma” başlığıyla yer verdi.

Yorumsal haberde Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulunan gazete Hristodulidis’in vatandaşların aklıyla oynayabileceğini ve bunu bir inisiyatif olarak göstermeye çalışabileceğini düşündüğünü yazdı.

Hristodulidis’in süreçteki tıkanıklığın giderilmesi için BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyhduğu planı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gündemine getireceğini söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in kendisine ait olmayan bir rol üstlendiğini ve kendisini Kıbrıs Türk tarafına BM Genel Sekreterinin planını iletecek kişi olarak gösterdiğini kaydetti.

Hristodulidis’in geçen gün yaptığı açıklamada BM Genel Sekreterinin kendisine süreçteki tıkanıklığın giderilmesi için bir plan aktardığını ve bunu Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gündemine getireceğini söylediğini ileten gazete, Hristodulidis’in sarf ettiği sözlerle pazartesi günkü görüşmeye fikir alışverişinde bulunmak için değil, arabulucu rolünde gidecekmiş gibi göründüğünü yazdı.

BM’nin Kıbrıs sorununda izlediği sürecin herkes için net olduğunu ve Guterres’in arabuluculuk rolünü için kişisel temsilcisi olarak Maria Angela Holguin’i atadığını yazan gazete, Hristodulidis’in de müzakerenin bir parçası olduğunu ancak BM’nin arabulucusu ya da elçisi olmadığını belirtti. Gazete Hristodulidis’in böyleymiş gibi gösterilmeye çalışılmasını "abartı ve saçma" bulduğunu da kaydetti.

“Guterres’in planını Sayın Erhürman’ın gündemine getireceğim” ifadesinin bir "muhatabı değil, üçüncü bir tarafın siyasi inisiyatifini ileten kişiyi tarif ettiğini" kaydeden gazete, BM’nin ise Hristodulidis’e böyle bir misyon yüklediğine dair herhangi bir doğrulamada bulunmadığını vurguladı.