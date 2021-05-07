10 gramı 500 Euro

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Micheal Eric Ogri, Nnadozie Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada zanlı Ogri’nin 500 Euro karşılığında 10 gram hintkeneviri sattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Nisan 2021 tarihinde zanlı Ogri’nin uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, soruşturma başlattıklarını, zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgâhının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının Kermiya’daki ikametgâhında arama yapıldığını; 41 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulduklarını ifade etti. Polis, söz konusu adreste tespit edilen Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa’nın gözaltına alındığını açıkladı.



Polis, zanlı Onyemuwa’nın uyuşturucu maddeyi zanlı Ogri’den aldığını söylediğini aktardı.Polis memuru, Ogri’nin, zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurguladı.Zanlı Nnorom’un Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, 26 paket halinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.Polis memuru, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa’nın ifadesinde evinde bulunan uyuşturucu maddeyi 500 Euro karşılığında zanlı Ogri’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, iki zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statülerinin olmadığını belirterek, teminat talep etti.Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmelerine emir verdi.