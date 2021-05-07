Aile öfke içinde

Suna ERDEN

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olan Mustafa Ürcan hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde üst sınırı 7 yıl hapis olan ‘tedbirsizlik sonucu adam öldürme’ suçundan yargılanan sanık, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda sanığın süratli olduğu ve alkol tesiri altında kaza yaptığı, bu iki hususun aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiği belirtildi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen davanın kararı oybirliğiyle alındı.



Kararı okuyan Kâtip, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.Kâtip, sanığın 2 Kasım 2019 tarihinde Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki araçla, 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrederken, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarptığını anımsattı.Yargıç Katip, Yılmaz'ın sürdüğü aracın çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulduğunu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptığını anımsattı.Katip, kaza sonucu, Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan eşi Devrim Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.Katip, sanığın alkollü ve aşırı süratli araç kullanarak kazaya davetiye çıkarmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.Yargıç Katip, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.