Kafasına taşla vurdular

Gönyeli’de önceki akşam Yeşilada Park’ta meydana gelen olayda Ş.K.(E-21) ve H.S.(E-17) tartıştıkları Turgut Umarlar’ı ciddi şekilde yaraladı.

İki zanlıdan Ş.K.’nin Turgut Umarlar’ın kafasına parke taşı vurdukları ve ağır yaraladıkları belirtildi. Olayın ardından tutuklanan iki zanlı ‘katle teşebbüs’ suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşma zanlılardan birinin 17 yaşında olması nedeniyle kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.



Mahkeme zanlılar hakkında bir gün tutukluluk emri verirken, olayın saat 19.30 sıralarında gerçekleştiği, kafasından yaralanan Turgut Umarlar’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.Nöroşirüji Servisinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Umarlar’ın kafatasında parçalı kırık ve kesi oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.