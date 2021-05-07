Cinsel saldırı iddiası, polis köyü bastı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde dün çocuğa karşı işlendiği iddia edilen cinsel saldırı olayı infiale neden oldu.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki bir adamın komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. 60 yaşındaki şahsın, bir fırsatını bulup çocuğun evine girdiği ve cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.



Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 10:25

Şikâyet üzerine 60 yaşındaki adam gözaltına alınırken, kızın ailesi ve köy halkı büyük bir şok yaşadı.Olayın dün sabah saatlerinde gerçekleştiği öğrenilirken, soruşturmayı yürüten Boğaz Polis Karakolu ekipleri, dün cinsel taciz olayının gerçekleştirildiği yerde incelemeler yaptı, tanıkların ifadesine başvurdu.Soruşturmanın devam ettiği, zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.