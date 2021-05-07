banner493

Cinsel saldırı iddiası, polis köyü bastı

60 yaşındaki adamın, 11 yaşındaki komşu kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı

Cinsel saldırı iddiası, polis köyü bastı
banner432

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde dün çocuğa karşı işlendiği iddia edilen cinsel saldırı olayı infiale neden oldu.
Köy sakinlerinden 60 yaşındaki bir adamın komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. 60 yaşındaki şahsın, bir fırsatını bulup çocuğun evine girdiği ve cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 

banner499
Şikâyet üzerine 60 yaşındaki adam gözaltına alınırken, kızın ailesi ve köy halkı büyük bir şok yaşadı.
Olayın dün sabah saatlerinde gerçekleştiği öğrenilirken, soruşturmayı yürüten Boğaz Polis Karakolu ekipleri, dün cinsel taciz olayının gerçekleştirildiği yerde incelemeler yaptı, tanıkların ifadesine başvurdu. 
Soruşturmanın devam ettiği, zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. 

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 10:25
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Aile öfke içinde
Aile öfke içinde
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner472

banner460