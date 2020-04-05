10 Nisan’a kadar sürecek

Bakanlar Kurulu, ilçeler arası seyahatlere, elzem hizmetlerde çalışanlar ve görevli özel sektör çalışanları hariç, kısıtlama getirdi.

Bakanlar Kurulu dün toplanarak, 14 günlük 22 Mart tarihli emirnamenin süresi bu akşam dolacağından yeni bir emirname yayımladı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, emirnameyle, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde 6 Nisan 2020 sabah saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçelerarası geçiş olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Lapta, Karşıyaka ve Alsancak’a kontrollü giriş çıkış

Emirnamede ayrıca Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacağı belirtildi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü onaylandı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Şartı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Bakanlar Kurulu, Ceza Disiplin Yasası’nın 4. Ve 10. Maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı ve resmi gazetede yayınlanmasına karar verdi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nde, tüzüğün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle şartlı tahliye toplantılarının telekonferans yöntemi ya da Başkan’ın uygun göreceği bir yöntemle yapılabileceği belirtildi.

Yeni merkez belirlendi

Lefkoşa fuar alanındaki depo binaları, Corona Virüsü Merkezi ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, tüm sağlık malzemelerinin depolanıp tek merkezden dağıtımının yapılabilmesi amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı fuar alanındaki depo binalarının Başbakanlık altında Corona Virüsü (Covid 19) Merkezi ilan edilmesine karar verdi.