Tümü temiz çıktı

Ülkede son 24 saatte yapılan 220 korobavirüs testinde yeni vaka saptanmadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 220 test yapıldığını ve testlerin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Vaka sayısını önceki gün olduğu gibi bugün de 88 olarak açıklayan Pilli, 29 hastanın taburcu olduğunu ve 57 hastanın tedavi gördüğünü hatırlattı. Pilli, 57 hastadan testleri negatife dönen iki hastanın bugün taburcu edileceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, doktor ve hemşireler arasında da yapılan testlerin tümünün negatif olduğunu kaydetti.

Ali Pilli, yurtdışından gelen ve 14 gündür merkezi karantinada tutulan 52 kişinin de testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün evlerine gönderildiğini, bu kişilerin 7 gün de evde gözlem altında kalacağını vurugladı.

Eczacılardan maske uyarısı

Öte yandan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, vatandaşların koruyucu maske kullanımı konusunda eczacılarına danışabileceğini kaydederek, “Maskeyi takarken de çıkarırken de dikkat edilmesi gereken kurallar var” uyarısında bulundu.

Maskenin virüsten korunmanın tek yolu olmadığına da dikkat çeken Öksüz, “Diğer bir izolasyon yöntemi de temastan uzak durmaktır. Kişisel hijyen ve el hijyeni de çok önemlidir” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkede de maske kullanımının arttığını kaydeden Öksüz, yazılı açıklamasında vatandaşlara maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

“Vatandaşlarımıza maske kullanımı, kişisel ve el hijyeni konusunda eczacılardan bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” diyen Öksüz şunları kaydetti:

“Maskenin yüze temasından önce ellerimiz mutlaka alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkanmalıdır. Maske ile yüzümüz arasında kesinlikle boşluk olmamalıdır. Maskenin yüzümüzde olduğu süre boyunca ellerimiz ile maskeye temas etmemeye azami özen göstermeliyiz. Maskenin nemlenmesi veya ıslanması halinde hemen yeni tek kullanımlık veya yıkanabilen maske ile değiştirilmelidir. Maskenin yüzümüzden çıkarılması esnasında ise kulak kısmından başlayıp çıkarmalı ve kesinlikle maskenin ön tarafına dokunmamalıyız. Maskenin çıkarılmasının ardından maskeyi hemen ağzı kapalı çöp kutusu/poşetine atıp ellerimizi yeniden alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkamalıyız.”