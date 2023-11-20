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10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası rekor katılımla tamamlandı

Dünya Tavla Federasyonu ve Merit Park Hotel & Casino iş birliği ile düzenlenen 10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası tamamlandı

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10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası rekor katılımla tamamlandı
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10. Uluslararası Merit Açık Tavla Turnuvası 37 ülkeden 400’ün üzerinde oyuncunun katılımıyla tamamlandı.

Dünya Tavla Federasyonu ve Merit Park Hotel & Casino iş birliği ile yapılan turnuva için KKTC’ye gelen oyuncular, turnuvada her yıl olduğu gibi çok eğlendiklerini ve her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaretlerindeki memnuniyetlerini dile getirdiler.

Dünya Genelinde 27 üye ülkenin bulunduğu Dünya Tavla Federasyonu’nun turnuvalarına her yıl 70’e yakın ülkeden binlerce tavla sever katılıyor.

Gelecek turnuvalarda tüm tavla severleri KKTC/Merit Park’a davet eden oyuncular, memnuniyetlerini röportajda ifade ettiler.

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