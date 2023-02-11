13 kişi daha geldi

Türkiye’nin 10 ilini etkileyen depremde Adıyaman’daki İsias Otel enkazının altında kalan KKTC kafilesinden dün 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Otel enkazından çıkarılan naaş sayısı 24’e çıkarken,11 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adıyaman’da 24, Kahramanmaraş’ta 3, Hatay’da 9, Osmaniye’de ise bir kişi ve toplamda 37 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti.

Devlet töreni düzenlendi

Adıyaman'da enkazdan cansız bedenlerine ulaşılan 13 kişinin cenazeleri dün akşam yurda getirildi.

Cenazeler için karşılama sırasında devlet töreni düzenlendi.

Naaşlar, bayraklara sarılmış bir şekilde askerler ve sporcuların omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.

Adıyaman'dan getirilen isimler şöyle: Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Serin İpekcioğlu, Selin Karakaya, Osman Çetintaş, Aykan Ekiz, Nehir Çelik.

İsias Otel'in en kazından çıkarılan 24 kişi

1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)

2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)

3- Doruk Akın (Öğrenci)

4- Alp Akın (Öğrenci)

5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)

6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)

7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)

8- Özgür İçme (Öğrenci)

9- Mert Niyazi Topukçuoğlu (Öğrenci)

10- Kağan Selim İş (Öğrenci)

11- Mehmet Arif Altak (Öğrenci)

12-Aykan Eniz (Öğrenci)

13- Selin Karakaya (Öğrenci)

14-Hayal Gençalioğlu (Öğrenci)

15-Atakan Celal Konuklu (Öğrenci)

16- Aras Aktuğralı (Öğrenci)

17-Serin İpekçioğlu (Öğrenci)

18-Hasan Bilgen (Öğrenci)

19- Bedriye Fidan Yeniçeri (Veli)

20- Ecem Yeniçeri (Öğrenci)

21-Nazife Dağlı (Öğrenci)

22-Abide Dağlı (Öğrenci)

23- Mülkiye Dağlı (Veli)

24- Osman Çetintaş (Çalıştırıcı)