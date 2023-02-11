Kaldıkları otel çöktü

Türkiye'deki deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nde bulunan Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram'dan acı haber geldi.

Hatay'a tedavi için giden Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hüsam çiftinin cansız bedenlerini aileleri teşhis ederken, sosyal medya hesaplarından da acı haberi duyurdu.

Hüsam çiftinin ardından Suat Bayram'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesi, Suat Bayram'ın depremde hayatını kaybettiğini, doğruladı.