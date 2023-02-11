banner564
banner556

Kaldıkları otel çöktü

Diş tedavisi için Hatay’a giden Ulaş Hüsam, eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram hayatını kaybetti

Kaldıkları otel çöktü

Türkiye'deki deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nde bulunan Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram'dan acı haber geldi.
Hatay'a tedavi için giden Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hüsam çiftinin cansız bedenlerini aileleri teşhis ederken,  sosyal medya hesaplarından da acı haberi duyurdu.
Hüsam çiftinin ardından Suat Bayram'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Ailesi, Suat Bayram'ın depremde hayatını kaybettiğini, doğruladı.

banner560
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kahrolduk
Kahrolduk
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473