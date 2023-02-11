Türkiye'deki deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nde bulunan Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram'dan acı haber geldi.
Hatay'a tedavi için giden Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hüsam çiftinin cansız bedenlerini aileleri teşhis ederken, sosyal medya hesaplarından da acı haberi duyurdu.
Hüsam çiftinin ardından Suat Bayram'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Ailesi, Suat Bayram'ın depremde hayatını kaybettiğini, doğruladı.
Kaldıkları otel çöktü
Diş tedavisi için Hatay’a giden Ulaş Hüsam, eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram hayatını kaybetti
Türkiye'deki deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmenevi'nde bulunan Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam ve Suat Bayram'dan acı haber geldi.
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