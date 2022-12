13’üncü maaşlar çarşıyı hareketlendirdi

Ömer KADİROĞLU - Hüseyin Çiçek

Kamu çalışanlarına 13’üncü maaşların ödenmesi nedeniyle konfeksiyon ve hediyelik eşya mağazalarında az da olsa hareketlilik yaşanıyor. Diyalog’a konuşan mağaza işletmecileri, yılbaşı nedeniyle indirime gittiklerini ve son bir hafta içinde daha çok satış yapma beklentisinde olduklarını söyledi.

Vatandaşların önceliğinin mutfak olduğunu belirten mağaza işletmecileri “parası artıyorsa kıyafete veya hediyelik eşyaya da para harcıyorlar” dedi. Ekonomik kriz nedeniyle geçmişteki satışları yakalamanın mümkün olmadığını belirten işletmeciler, 2023’ün daha zor bir yıl olmasından endişe ediyor.

Esnaf ne dedi…?

Derya Alp

“İşlerimiz iyi gidiyor. Çarşıda bir durgunluk vardı ve 13’üncü maaşların verilmesi ile çarşının hareketleneceğini tahmin ediyordum ve tahmin ettiğim gibi bir hareketlilik oldu. Hemen hemen geçtiğimiz yıllarda yaşanan yılbaşı arifesi gibi bir hareketlilik yaşanıyor diyebilirim. Geçtiğimiz yıllardaki yılbaşı günlerinden tek fark yabancı müşterilerin artması ve yerli müşterilerin azalması oldu. Yerli halk artık eskisi gibi alışveriş yapamıyor ve bu bizleri üzüyor. Bu durumu tabi ki de ekonomik darboğaza ve fiyatların çok yükselmesine bağlıyoruz. Müşterilerimiz gelip etiketlere bakıyor ve yüzü değişiyor. Çok zor zamanlardan geçiyoruz ve hep stres altındayız. Yatırımlarımızı yapıyoruz ancak dövizin ve pahalılığın önüne geçilebilir iyi bir yönetim sağlanırsa ülkemizde çok daha iyi şeyler olacaktır”

Huri Bavik

“Satışlarımız iyi gidiyor. 13’üncü maaşların ödenmesi ile mağazalar ve caddelerde güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni yıla bir hafta gibi bir süre olmasına rağmen 13’üncü maaşların erken ödenmesi ile çarşıda esnafı sevindiren bir hareketliliğin başladığını söyleyebilirim. Genel olarak çarşıya baktığımızda geçmiş yılbaşı arifeleri gibi olmasa da işlerimiz iyi gidiyor. Yılbaşına özel kampanyalar yaptık ve her bütçeye uygun ürünü halkımıza sunuyoruz. Tabi ki esnafın da yaptığı indirim kampanyaları çarşının hareketlenmesine neden oluyor. Umarım çarşıdaki canlılık artarak devam eder”

Özhan Güzeloğlu

“Çarşı esnafı 13’üncü maaşların verilmesini büyük bir heyecanla bekliyordu ancak gördüğüm kadarıyla 13’üncü maaşlar çarşıya pek yansımadı. Hafta sonu olmasına rağmen beklenen heyecan ve beklediğimiz iş olmadı. İkinci bir umut maaşlara kaldı ve umarım bu kez daha iyi bir hareket olur ve biraz satış yaparız. Pek umudum yoktur çünkü insanlar aldıkları ile giderlerini karşılayamıyor. Piyasada denetim olmadığı için insanlar ancak da mutfak masraflarını karşılayabiliyor. Geçtiğimiz yıllardaki özellikle pandemi sürecindeki yılbaşında çok daha kötü günler geçirdik. Umarım maaşların verilmesi ile bir hareket yaşanır”

Laden Fellahoğlu

“İşlerimiz şu an durgun gidiyor ve beklediğimiz hareketliliği yeni yıla biraz daha yaklaştığımızda yaşarız diye umut ediyorum. 13’üncü maaşların verilmesi çarşıya bir nebze de olsa hareketlilik sağladı ancak seçimlerin olması nedeniyle iş performansımız düştü. Hafta sonu olmasına rağmen çok güzel bir hareketlilik yoktur. Geçtiğimiz yıllardaki yılbaşı öncesi gibi olmuyor ve her yıl bir önceki yılı arar durumdayız”

Bilgin Çevik

“Satışlarımız yılbaşı arifesi olduğundan dolayı biraz daha iyi ancak geçtiğimiz yıllara baktığımızda işlerimiz düşütedir. Yeni yılın yaklaşması ile çarşı biraz hareketlenmeye başladı. 13’üncü maaşların verilmesi ile iyi bir hareketlilik olur diye düşünüyorduk ancak 13’üncü maaşların çarşıya henüz bir yansıması olması. Yeni yıla birkaç gün kala işlerimizde daha da bir artış olur diye umut ediyoruz. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaş eskisi gibi alışveriş yapamıyor bu da esnafın işlerine olumsuz yansıyor”

Tahsin Akburak

“İşler çok iyi gitmiyor, yeni yıla yönelik alışverişler henüz başlamadı, gelecek hafta bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. 13. maaşların yeni ödenmesi nedeniyle esas canlılığın gelecek hafta yaşanmasını bekliyoruz. Çarşı geçmiş yıllarda daha hareketliydi, eski canlılık yok”

Jale Altaş

“İşlerimiz şu an pekiyi değil, henüz yeni yıl yönelik alışveriş başlamadı. 13.maaşlar dolayısıyla hafif bir canlılık var ama biz bu hafta içi satışların canlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre çarşıda canlılık çok az”

Haldun Birsoy

“İşlerimiz şu an canlanmış durumda, 13.maaşların ödenmesi ve yeni yılın yaklaşması satışların artmasına neden oldu. Hafta içi daha da iyi olmasını bekliyoruz, geçtiğimiz yıllara göre çarşıda satışlar tatbikî daha düşük. Geçmiş yıllarda çarşı daha da iyi durumdaydı”

Okan Ertürk

“İşler maalesef durgun, 13.maaş ve yeni yıl alışverişi bizi etkilemez, biz turistlere iş yapıyoruz ancak çarşıda da bir canlanma henüz göremedim. Son günlerde bir canlılık beklenebilir. Geçmiş yıllara göre çarşının durumu zayıf, yıldan yıla çarşı daha da kötüye gidiyor”

Hasan Özbil

“İşler çok kötü. Yeni yıla yönelik alışveriş te başlamadı. Belki önümüzdeki hafta çarşı canlanır ancak şu anda herhangi bir canlılık yok. Geçmişe nazaran çarşının durumu çok kötüdür. Her geçen yıl çarşı daha da kötü oluyor”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022, 02:26