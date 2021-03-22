1571 adet fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 adet fidan dikmek ve Erenköy şehitlerini yad etmek amacıyla Girne’den deniz yolu ile Erenköy’e gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de tören mangası tarafından karşılandı, şehitlik özel defterini imzaladı. Tatar, Erenköy Direnişinde şehit düşen kahraman mücahitlerimizin mezarlarına çiçek bıraktı, dualar okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra fidan dikme etkinliğine katıldı.

“Erenköy’de müstesna bir gün yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliği düzenleyenlere yürekten teşekkürlerini iletti.

Erenköy’de yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda büyük bir direniş sergileyerek özveriyle varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi’nin aynı önemi taşıdığına vurgu yaptı. Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi’ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.

Erenköy’e Bereket isimli gemiyle ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’dan silah taşıyan “Bereketçileri” de yâd ettiği konuşmasında, “Gazamız mübarek olsun” diyerek, Erenköy Direnişi’nde şehit düşenleri rahmetle bir kere daha andı, hayatta olan kahraman mücahitlerimize teşekkürlerini sundu.

“Down Sendromlu çocuklar dışlanmamalı”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Down Sendromlu çocukların toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve “hiçbir çocuk geride bırakılamaz” felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim almalarının en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının Meclis tarafından ivediliğinin alındığını ve yasallaşması için de gereken önceliğin verileceğini kaydetti.