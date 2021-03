Köylü rahatsız

Güngör Köyü Muhtarı Ayhan Demirtaş, bölgede halen faal durumda 3 adet taş ocağının bulunduğunu, dördüncüsünün açılması durumunda eylem dahil her türlü tepki göstereceklerini açıkladı.

Halen faal olmayan bir taş ocağının yeniden faaliyete geçirileceği yönündeki bilgi üzerine açıklama yapan muhtar Demirtaş şöyle dedi:

“Güngör köyünde yıllardır çalışmaz durumdaki taş ocağının yeniden faaliyete geçeceği bilgimize gelmiştir. Şu anda zaten 3 adet faal taş ocağı mevcuttur; köyümüzün üstü ve doğusu taş ocaklarıyla çevrilmiştir. Bu açılmak ve izin almak istenen taş ocağı köyümüzün batı kısmında ve en yakın ikamete 500 metre mesafededir. Zaten köyümüz mevcut taş ocakları nedeniyle hem çevre hem de sağlık açısından zarar görmektedir. Aynı zamanda ilgili taş ocağı Taşkent köyünü de yakından ilgilendirmektedir ve çalıştırılması durumunda patlatma ve tozlardan her iki köyde zarar görecektir.

Taşkent sakinleri de şikâyetçidir. Zaten halihazırda doğa ve çevre zarar görmüş bulunmaktadır. Daha fazla doğa katliamına ve çevre kirliliğine müsaade eteleyeceğimizi belirtmek isterim. Evlerimiz patlatmalardan ve taş ocağı tozlarından dolayı yaşanamaz hale gelmektedir. Bu konuyla ilgili daire ve bakanlığa köylülerimiz tarafından imzalı şikâyet dilekçemiz verilmiştir. Tek istediğimiz köyümüzde yaşam hakkıdır. Taş ocağına izin verilmemesi için her türlü yasal haklarımız yanında yasal hakkımız olan eylem dahil her yolu kullanmaktan çekinmeyeceğimizi siz değerli kamuoyunun bilgisine sunarım.”