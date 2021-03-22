Kara tablo

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Bir zamanların “yeşil ada” sıfatını kuraklık, yangınlar ve bilinçsiz ağaç kesimleri başta olmak üzere çeşitli etkenlerle kaybeden Kuzey Kıbrıs, orman varlığı sıralamasında 191 ülke arasında 162. sırayla oldukça gerilerde kaldı.

Orman Dairesi, 2021-2022 dönemine ilişkin çalışmalarını 1 milyon fidan üzerinden sürdürüyor.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle TAK’ın sorularını yanıtladı.

Ülkedeki ormanlık alanın en son yapılan amenajman planı verilerine göre 77 bin hektar olduğunu ve bu rakamın yaklaşık olarak ülkenin yüzde 21’ine tekabül ettiğini belirten Karzaoğlu, “Orman varlığı olarak 191 ülke arasından 162. sıradayız” dedi.

Karzaoğlu, Coronavirüs pandemisinin fidan dikme planlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

17 Mayıs 2020’de Tepebaşı-Kalkanlı bölgesindeki yangında yanan 1000 hektarlık alanda 300 bin fidan dikimi planladıklarını fakat pandemiden dolayı birçok çalışmalarının sekteye uğradığını ifade eden Cemil Karzaoğlu, yanan sahanın temizlenip ağaçlandırma için hazırlanması sürecinin de bu dönemde yapıldığını ve bu kısıtlamalara rağmen yanık sahada 60 bin fidan dikildiğini açıkladı.

1975-2020 arasında 45 milyon fidan dikildi

Karzaoğlu, geri kalan yanık sahaların kesilip sürülmesinin 2021 yılı ağaçlandırma programına dahil edildiğini kaydederek “2021-2022 fidan üretimi ve ağaçlandırma amaçlı 1 milyon adet fidan üzerinden çalışmalarımız devam etmektedir. 1975-2020 döneminde ülkemize Orman Dairesi Müdürlüğü çalışmaları sonucu 45 milyon adet fidan dikimi yapılmıştır. 1975’teki orman varlığımızı 3 katına çıkarttık ve bu oranı daha da katlayarak orman varlığımız artırmak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

“Orman Dairesi kadroları acil artırılmalı”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, ormanları artırmanın birinci şartının, var olan orman varlığını etkin bir şekilde korumaktan geçtiğine işaret ederek “Bu konuda en büyük tehditler, yangın, kaçak kesimler, hayvan otlatmaları ve diğer orman suçlarıdır. Bunları etkin bir şekilde kontrol altına almak için Orman Dairesi kadrolarının acil olarak artırılması gerekmektedir” dedi.

Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin kadrolarının bel kemiğini oluşturan orman memuru ve orman mühendisliği kadrolarının uzun zamandan bu yana eksik olmasının, yeni istihdamların yapılmamasının ve kadroların zayıflamasının, ormanları tehdit eden bu sorunlara karşı dairenin önlem alabilmesini daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Orman Dairesi’nin en büyük eksikliğinin istihdam sorunu olduğunu belirten Cemil Karzaoğlu, “Yeni istihdam yapılmamasından dolayı dairenin mühendis ve orman memuru kadrolarının yetersiz kalmıştır. Bu da işlerin yürütülmesinde büyük sıkıntı yaratmaktadır” dedi.