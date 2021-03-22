Büyük israf

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, son iki yılda sadece Lefke ve Güzelyurt bölgesinde, derelerden denize 100 milyon metreküpten fazla su aktığına dikkat çekti.

Erkut Uluçam Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta 1974 den 2007 yılına kadar 40 adet baraj yapıldığını, bu barajların toplam su tutma hacminin 265 milyon metreküp olduğuna dikkat çekti. Uluçam, “1974 öncesi yapılan barajların toplam kapasitesi 45 milyon metreküp iken şu an Güney Kıbrıs’ta 310 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmakta” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla 1980’li yıllarda yapılan 18 sulama göletinin dahi temizlenemediğini söyleyen Uluçam, “Lefke-Güzelyurt derivasyon kanalı ise delik deşik. Bir

22 Mart Dünya Su Günü daha geldi çattı. Ertesi gün unutulacak anlamlı sözler yerine lütfen bir dozer, bir ekskavatör veya bir kepçe olsun Güzelyurt aküferini besleyen Şahinler Barajını temizlemek için oraya gönderin” dedi.

Çavuşoğlu: Kaynaklar tehdit altında

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyada gerek iklim değişikliği gerekse nüfus artışı, aşırı kullanım nedeniyle su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bir ada ülkesinde yaşamaktayız ve az yağış olan, kurak geçen yıllar, su varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum gerek tarımsal üretimin devamlılığında gerek ekonomik gerekse günlük yaşamda su varlığımızın bilinçli kullanımı ön plana çıkmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu mesajında, büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için somut adımlar atılmasını teşvik etmek hedefiyle belirlenen Dünya Su Günü'nün temasının bu yıl “Suyun Değeri” olarak belirlendiğine işaret etti.

Çevrimiçi seminer düzenleniyor

Öte yandan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bugün “Suya Değer Vermek, Hayata Değer Vermektir” temasıyla çevrimiçi seminer düzenliyor.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın açıklamasına göre, yurtiçi ve yurtdışından “su” konusunu farklı mühendislik disiplinleri bakış açısıyla değerlendirecek uzman 9 konuşmacının sunum yapacağı seminerin moderatörlüğünü KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yapacak.

Zoom platformu üzerinden saat 19.30’da yapılacak çevrimiçi seminer KTMMOB Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.