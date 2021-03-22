80 milyon TL kime yetecek?

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, ülkede insanların birincil önceliğinin geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, reel sektöre gerekli kaynağın ayrılmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün zamanlaması nedeniyle en önemli protokol olduğunu, ancak özellikle reel sektör için beklenen kaynağın ayrılmadığını savundu.

Atakan, “Reel sektöre kaynak ayrılması gerekiyordu. Anlaşılan Türkiye’ye giderken Başbakan da protokol maddelerini bilmiyordu. İşsizlik rakamı çift haneli oldu. Ekonomik protokol içinde hibe ve kaynak aktarımı yer almıyor. İnsanların birinci önceliği ekonomi ve geçim sıkıntısı oldu. Sağlık ve pandemi geri plana itildi. Protokolde üç ayrı sektöre ayrıldığı belirtilen ve yeterli de olmayan 80 milyon TL’nin ne zaman, nasıl harcanacağı da meçhul” dedi.

Ülke ekonomisinin can damarı olan yükseköğrenim için ülkeye gelecek öğrencilerle ilgili planlama yapılması gerektiğini belirten Tolga Atakan, hükümetin bir planlamasının bulunmadığını öne sürdü.