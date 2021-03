Candan katkı

Serdar ŞENGÜL

Türkiye İstanbul Muhtarlar Federasyonu, 930 muhtarlıktan toplanan gıda malzemelerini Gazimağusa Muhtarlar Derneği’ne gönderdi.

İstanbul sınırları içerisinde toplanan ve ülkemize gönderilen yardımların bir kısmının Gazimağusa Belediyesi’ne hibe edileceği, geri kalanın ise ihtiyaçlı ailelere dağıtılacağı belirtildi.

Diyalog’a konuşan Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı ve İncirli Muhtarı Mustafa Yeşilleme, gönderilen yardımları teslim aldığını söyledi.

Yeşilleme, yollanan yardımların genel gıda tüketim malzemeleri olduklarını belirtirken, bir kısmının Gazimağusa Belediyesine hibe edileceğini, bir kısmının Gazimağusa’da ki ihtiyaçlı ailelere, bir kısmının diğer bölgelerde bulunan muhtarlıklara verileceğini ve böylelikle ihtiyaç sahiplerine en erken zamanda ulaştırılacağını vurguladı.

Delibalta: Her zaman yanınızdayız

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ise yaptıkları yardımın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: “Kıbrıs ile gönül bağımız 1571’e dayanıyor. Vatan topraklarımızın en kıymetli yeri olan KKTC’nin önemi artık dünya nazarında da aşikardır. Pandemi sebebi ile Yavru Vatan KKTC’nin bu zor günleri atlatması tarafımızdan oldukça ehemmiyet arz ediyor. Bizler yaptığımız bu çalışma ile KKTC’yi önemsediğimizi ve her zaman Anavatan Muhtarları olarak Anadolu’nun tüm muhtarları ile Kıbrıs’ta ki manevi davamızda her zaman yanlarında olacağız.”