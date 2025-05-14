Bir adım daha

Kuzeydeki Rum mülklerinin satışıyla ilgili tutuklama emirlerine 4 kişi daha eklendi. Eski adı Lefkonuk olan Geçitkale’nin sözde belediye başkanı Pieris Gipsiotis, dün Rum radyosunun yayınına katılarak, Rum arazileri üzerinde inşa edilen 10 katlı ve 60 daireden oluşan büyük ölçekli bir projeden bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 4 kişi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığını söyleyen Gipsiotis, amacının caydırıcılık yaratmak olduğunu söyledi.

İsimlerini açıklamadığı 4 kişi hakkında Rum polisine şikayette bulunduğunu ve detayları fotoğraflarıyla birlikte aktardığını belirten Pieris Gipsiotis, söz konusu şahısların herhangi bir Avrupa ülkesine gitmeleri halinde tutuklanacaklarını ve Güney Kıbrıs’a iade edileceklerini öne sürdü. Sözde Geçitkale Belediye Başkanı, caydırıcılığı artırmak için kuzeydeki belediyelerle işbirliğinin artırılmasını önerdi.

Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) yayınına katıldıktan sonra Rum resmi haber ajansına konuşan Pieris Gipsiotis, suç duyurusu öncesinde 4 ay süreyle araştırma yaptıklarını söyledi.

Kendisini ‘sürgündeki belediye başkanı’ olarak takdim eden Gipsiotis;Lefkoniko belediyesinin diğer üyeleriyle birlikte bilgi topladığını ve bunları yetkililere ilettiğini söyledi.

Lefkoniko'da 10 katlı ve 60 daireden oluşan parsellerde büyük ölçekli bir projeden söz eden Gipsiotis, "İnşa edilen ilk proje ve önümüzdeki aylarda teslim edileceği duyuruluyor, ancak Lefkoniko dışında yeni projelerden bahseden tabelalar var" dedi.

Araştırmasına göre, olaya karışan Türk. Şirket sahiplerinin isimlerini bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine dört Türk vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyleyen Gipsiotis, bu eylemlerin yaklaşık dört ay önce gerçekleştiğini ifade etti.

Dört Türk vatandaşının AB sınırları içinde herhangi bir yere seyahat etmesi halinde tutuklanacağını ve yargılanmak üzere Güney Kıbrıs'a iade edileceğini söyleyen Gipiotis; bu tür vakaları "caydırma amacıyla" polise bildirdiğini tekrarladı.

"Kıbrıs sorununu tek başımıza çözemeyiz ama yatırımcılar, alıcılar ve aracılar arasında korku yaratıyor" diyen Gipsiotis, iki Macar kadına hapislik cezası verilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025, 10:18