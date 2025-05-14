İlk tercih para ve altın

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 2 yıl içerisinde toplamda 17 eve girerek yüklü miktarda para, ziynet eşyası, tabanca, alkollü içki ve muhtelif eşyalar çalan Hüseyin Akkoyun ve Pakize Gülduran dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılırken, polis ele geçirilen eşyaların teşhisi için çağrı yaptı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Salih Yıldız; zanlılar Hüseyin Akkoyun ve Pakize Gülduran’ın “ev açma sirkat ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını açıkladı. Polis; zanlı Hüseyin Akkoyun’un 3 Mayıs’ta Long Beach Bölgesi’nde, devriye gezen ekipler tarafından maskeli şekilde tespit edildiğini ve üzerinde ev açmaya yarayan birçok alet bulunduğunu anımsattı.

Polis; bölgede yapılan aramada bir adet 7.65 çapında tabanca bulunduğunu da anımsattı. Zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini ve zanlı Pakize Gülduran’ın ikametgah içerisinde tespit edildiğini anımsatan polis, aramalarda; yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları, değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan araştırma sonucunda, ele geçirilen tabanca ve ziynet eşyalarının bir kısmının, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalındığının belirlendiğini aktaran polis; zanlı Pakize Gülduran’ın çantasında da çok sayıda ziynet eşyası bulunduğunu açıkladı.

881 parça eşya çaldılar

Hüseyin Akkoyun’un suçlarını kabul ettiğini ve çalınan altınları Türkiye’de farklı tarihlerde bozdurduğunu itiraf ettiğini anlatan polis; zanlıların şu ana kadar 17 tane eve girdiklerinin belirlendiğini söyledi.

Zanlıların çalmış oldukları eşya tespitinin yapıldığını ve toplamda 881 parça eşya çaldıklarının belirlendiğini anlatan polis; birçok eşyanın sahibinin henüz belirlenemediğini, bu bağlamda zanlıların daha fazla eve girdiklerinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis çağrıda bulundu

Bu arada polis ele geçirilen eşyaların teşhisi için çağrı yaptı. İskele Long Beach bölgesinde evinden eşya çalınan kişilere, polis merkezine giderek sahipsiz emareleri teşhis etme çağrısında bulunuldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada emare eşyaların, İskele Polis Müdürlüğü’nde muhafaza edildiği kaydedilerek, evlerinden daha önce eşya çalınan vatandaşların sahipsiz emareleri teşhis etmek amacıyla mesai saatleri içerisinde İskele Polis Müdürlüğü’ne gitmeleri gerektiği ifade edildi.