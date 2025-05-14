Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel, PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Terörsüz Türkiye Süreci ve Terör Örgütü’nün Kendini Feshetme Kararının İlanı” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Tatar açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yalnızca anaların gözyaşlarını dindirmelerine vesile olmakla kalmayıp aynı zamanda bölgedeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hâkim kılınmasına da öncülük etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesaret ve fedakârlık içeren kararlı duruşuyla hayata geçen “Terörsüz Türkiye Projesi” artık yeni bir aşamaya gelmiştir.

Türkiye, kırk yılı aşan çok uzun bir süre boyunca bölücü terör eylemlerine maruz kalmış, on binlerce vatandaşı bu eylemlerde hayatını kaybetmiş, on binlerce güvenlik kuvveti mensubu, polis ve asker kardeşlerimiz şehit olmuşlardır.

Bir devlet girişimi olarak dikkatle yürütülen “Terörsüz Türkiye Projesi”, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahlarını bırakacağını açıklamasıyla bütün Türkiye’yi ve bölgemizi kucaklayan yeni bir barış ve huzur ikliminin başlamakta olduğunu müjdelemiştir."

Büyük bir memnuniyetle karşıladık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Öztürkler, “Türkiye’de yıllardır süren şiddet, acı ve gözyaşının ardından atılan bu tarihi adım, barış ve kardeşlik içinde bir gelecek kurma umutlarını güçlendirmiştir” dedi.

Ziya Öztürkler, açıklamasında şunları kaydetti:

“Anavatanımızın tüm vatandaşlarının barış, güvenlik ve demokrasi içinde yaşama hakkının çok değerli olduğunu biliyor ve bu bağlamda silahlı çatışmaların sona ermesi ve terörün son bulması yönünde atılan her adımı çok kıymetli buluyorum.

Atılan bu tarihi adımın, başta Anavatanımızdaki şehit aileleri ve terörden zarar gören tüm yurttaşlarımız olmak üzere, Türk milletinin ortak yaralarını saracak bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.”

Üstel: Barış, huzur ve istikrar

Başbakan Ünal Üstel de sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu.

Üstel, “Yarım asırlık bir terör tehdidi sona erdi. PKK, silahlı mücadelesini sonlandırarak kendini feshetti. Bu tarihi karar, Türk milletinin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin bu başarının temel taşı olduğunu vurguladı.

Üstel; bu gelişmenin sadece Türkiye için değil, tüm bölge için barış, huzur ve istikrar umutları taşıdığını belirtti.

