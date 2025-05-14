Gözü döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir eğlence mekanımda verilen personel eğlence yemeği sırasında rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uzaklaştırılmak istenen Rahimzan Ziyage, mutfağa koşarak 32 santim uzunluğundaki bıçağı kaptı ve Vural Öksüz ile Mehram Kabiri isimli 2 kişiyi ağır, Süleyman Zeka ve Yüksel Soner’i ise hafif şekilde yaraladı.

Etkisiz hale getirilen zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken; Mehram Kabiri, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi, Vural Öksüz ise Yakın Doğu Üniversitesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Bıçağı kaptı saldırıya geçti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa Çebi; zanlı Rahimzan Viyage’nin 13 Mayıs’ta saat 00.30 raddelerinde İskele’de bir eğlence mekanında, personel eğlence gecesi düzenlendiği esnada, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarılmak istendiğini söyledi. Polis, 316 miligram alkol tesiri altında olan zanlının, işletmenin mutfağından 32 santimlik bıçağı alarak, Süleyman Zeka’nın eline bir kez sokup yaraladığını açıkladı. Polis; zanlının bıçağı Vural Öksüz’ün sırt kısmına öldürmek kastıyla 2 kez sokup ağır yaraladığını açıkladı. Polis; zanlının olaya müdahale etmek isteyen Mehram Kabiri de karın ve sırt kısmına birer kez, Yüksel Soner’i de sağ ayak üzerine bir kez bıçakla vurmak suretiyle yaraladığını mahkemeye aktardı.

Hayati tehlikeleri bulunuyor

Polis memuru, olayda yaralanan Vural Öksüz, Mehram Kabiri, Süleyman Zekat ve Yüksel Soner’in ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti. Polis; Vural Öksüz’ün durumunun ağır olmasından dolayı ambulansla Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini, Süleyman Zeka ve Yüksel Soner’in ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini kaydetti. Polis; yine durumu ağır olan Mehram Kabir’in Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda kullanılan bıçağın emare alındığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü; yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve meselenin çok ciddi olduğuna vurgu yaptı ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

