Rüzgar çözümden yana

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de 47 yıl sonra PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasını olumlu bir gelişme olarak gören KKTC sakinleri, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına yönelik müzakerenin yarın Türkiye’de gerçekleşecek olmasını da tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyor.

KKTC sakinleri, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından Kıbrıs sorununun çözümü yönünde adımların atılacağını düşünüyor.

Ne dediler?..

Alper Tenekeci

“Türkiye’de PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi bence yalandır. Bu Amerika’nın oyunudur. Eninde sonunda Türkiye Amerika’nın istemediklerini yapmaya başlayınca meydana gelen bu sahte barış bozulacaktır. PKK’nın yapabileceği bir şey yoktu ve Amerika’nın “silahları bırak Türkiye’nin idaresine gir” dedi diye bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler yapacağını söylüyor. Nedir bu görüşmeler? Türkiye’den PKK ile ilgili bir şeyler mi isteyecek? İşte bu nedenle PKK’nın silah bıraktığına inanmıyorum ve günü geldiğinde Amerika’nın talimatı ile bu silahlar çıkartılacaktır. Erdoğan şu anda uluslararası bir kişiliğe sahip olduğu için bunları tertipliyor. Rusya ve Ukrayna liderleri Türkiye’de görüşecek ve Amerika da “bundan ne koparırım” düşüncesi ile orada olabilirim diyor. Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli bir çözüm modelidir. Onun dışında hiçbir şey kabul edilemez.”

Mehmet Direk

“Türkiye’de PKK 47 yıl sonda silah bıraktı ve kendini feshetti. İnşallah barış gelir. Bu geç kalınmış bir gelişmedir. Rusya ve Ukrayna liderleri İstanbul’da bir araya geliyor ve Trump da “İstanbul’a gelebilirim” dedi. Her an Kıbrıs’ta da bir şeyler olabilir. Dünyada olmayacak işler oluyor ve bu da bizleri umutlandırıyor. Bir umut az da olsa anlaşmaya yönelik vardır. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki toplum iki ayrı devlet çatısı altında mutlu yaşayabilir.”

Lütfi Fındık

“Türkiye’de PKK 47 yıl sonda silah bıraktı ve kendini feshetti. Bu durum çok olumlu bir gelişmedir. Önümüzdeki yüzyılın ilk hamlesi olarak görüyorum. Türkiye savunmaya harcadığı bütçeyi bu fesih ile ekonomiye de harcayacaktır ve olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye’de barış rüzgarları esmektedir ve bu bağlamda Rusya ve Ukrayna liderleri Perşembe günü İstanbul’da görüşüyor ve bunun olumlu sonuçlanmasını umut ediyorum. Kıbrıs’a yakın bir zamanda sıra geleceğini düşünmüyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa iki toplum mutlu bir şekilde yaşayabilir.”

Ali Acar

“Türkiye’de PKK 47 yıl sonda silah bıraktı ve kendini feshettiğini açıkladı ancak bana pek inandırıcı gelmedi. Onca giden şehitler ne olacak? Rusya ile Ukrayna liderleri Perşembe günü İstanbul’da görüşecek hatta Amerika lideri Trump da İstanbul’a gelebileceğini ifade etti. Bundan sonra Kıbrıs’a bir barış rüzgarı sırasının geleceğini düşünmüyorum çünkü yıllardır çözüm olacağını duyuyoruz çocuktuk büyüdük ancak herhangi bir çözüme varılamadı.”

Ahmet Yıldız

“Türkiye’de PKK 47 yıl sonra silah bırakarak kendini feshettiğini açıkladı. Bu çok güzel bir haberdir. Bununla birlikte her şeyin özellikle ekonominin daha iyi olacağına inanıyorum. Bundan sonra bizleri daha iyi bir Türkiye bekliyor. Türkiye’de yaşanacak gelişmeler elbette ki Kıbrıs’a da yansıyacaktır. Rusya ve Ukrayna liderleri İstanbul’da görüşecek hatta Trump da İstanbul’a gelebilirim diye bir açıklama yaptı. Perşembe günü bir barışın sağlanacağını düşünüyorum hatta Trump da buna eşlik ederse çok daha güzel olacaktır. İstanbul’da yaşanacak olumlu gelişmeler elbette ki buraya yani Kıbrıs’a da yansıyacaktır. “

Mehmet Avcıgil

“PKK 47 yıl sonra silah bırakarak kendini feshettiğini açıkladı. Bu durum çok iyi bir gelişmedir. Türkiye çok çekti ve artık çok daha huzurlu bir ülke olacaktır. Rusya ve Ukrayna liderleri Perşembe günü İstanbul’da bir araya geliyor hatta Trump da İstanbul’a gelebilirim şeklinde bir açıklama yaptı. Burada yaşanacak gelişmeler Kıbrıs’a da yansıyacak mı bekleyip göreceğiz. Kıbrıs’ta bir çözüm bir anlaşma olsa da iki toplum huzur içinde olmayacaktır ancak herkes kendi tarafında yaşamaya devam ederse çok iyi olacaktır.”

Mustafa Keçecioğlu

“PKK 47 yıl sonra silah bıraktı ve kendini feshettiğini açıkladı; inşallah Türkiye için iyi olur. Rusya ve Ukrayna liderleri İstanbul’da bir araya geliyor ve bu arada Trump da İstanbul’a gelebilirim şeklinde bir açıklama yaptı. Bu görüşmeler sonrasında sıra inşallah Kıbrıs’a gelir.”

Tayfun Çağay

“PKK hem Türkiye’nin hem de bizlerin sıkıntısıydı. Rusya ve Ukrayna liderleri Perşembe günü İstanbul’da bir araya geliyor ve burada bir anlaşma sağlamalarını umut ediyoruz. Kıbrıs’ta da artık bir barışın sağlanması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir barış sağlanırsa iki toplum huzur içinde yaşar inancındayım.”

Ali Nergiz

“PKK 47 yıl sonra silah bırakarak kendini feshetmesi Türkiye için iyi bir gelişme oldu. Rusya ve Ukrayna liderleri Perşembe günü İstanbul’da bir araya gelecek hatta Trump da İstanbul’a gelebileceğini açıkladı. Bu gelişmelerden sonra sıra Kıbrıs’a da gelir diye düşünüyorum.”

Mustafa Batıbeniz

“PKK’nın kendini feshetmesi Türkiye için çok iyi bir gelişmedir. Rusya ve Ukrayna liderleri İstanbul’da Perşembe günü bir araya geliyor ve Amerika Başkanı Trump da İstanbul’a gelebileceğini açıkladı. Bu görüşmeler sonrasında barış rüzgarları Kıbrıs’ta da esebilir düşüncesindeyim.”