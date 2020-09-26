2 ay sonra bitecek

Ömer KADİROĞLU

Yıllar önce Komando Taburu askerleri tarafından taşlarla çizilen ve daha sonra geliştirilerek renklendirilen KKTC bayrağı, yeniden boyanıyor.

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde başlatılan çalışmada dev bayrak

7 yıl sonra yeniden elden geçiriliyor.

Bayrağın çevresindeki otlar temizlenmeye başlanırken, 17 gün sonra boyama işlemine geçileceği belirtildi.

Renklendirme çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.



Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, dev bayrağın101 metrekarelik alanı kapsadığını söyledi.Diyalog’a konuşan Müezzinoğlu, şu anda ot temizleme çalışmalarının sürdüğünü, daha sonra renklendirme işlemine geçileceğini ifade etti.

Katkı koyanlara teşekkür etti

Bayrağın bulunduğu yerin normalde kireç taşı olduğunu, bu nedenle bitki yetişmediğini ifade eden Müezzinoğlu, “Ancak yağmurlar bayrağın olduğu yere toprak getirdi. Bu toprağın içinde otlar yetişti” dedi.

Müezzinoğlu, şöyle devam etti: “Bu toprağı buradan kaldırmak mümkün olmayacağı için biz belirli zamanlar arasında bayrağa ara bakım ve boyama çalışması yapıyoruz. Bayrak üzerindeki otları temizlemek çok zor ve meşakkatli bir iştir. Buradaki bayrak 101 bin metrekaredir ve buradaki temizlik çalışmasını parayla yaptırmak isteseniz yaptıramazsınız. Mustafa Kemal Meraklı arkadaşımız buradaki temizlik çalışmalarını üstlendi.”

Bayrağın boyanması için 80 ton boyaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Müezzinoğlu şunları söyledi: “Kale Boya maliyetinin altında bu işi yapmayı üstlendi. Sizlerin aracılığı ile sponsor olan katkı koyan herkese teşekkür ederim. Öte yandan Meraklı ailesi bayrağın ara bakımlarını üstlendiğini bizlere bildirdi. Bu memnun edici bir durumdur. Bayrakta boyama çalışmalarının başlaması sonrasında iki ayda bitmesi hedefleniyor. Bu bayrağı ilelebet koruyup muhafaza etmek hepimizin görevidir. Emek ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim.”