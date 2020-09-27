İstenilen coşku yok

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, TV 2020’de yayınlanan ‘Seçim 360’ programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Serdar Denktaş, “Bizim yapmamız gereken Türkiye ile yeni bir hedef noktasında uzlaşmaktır. Önce kendi içimizdeki dağınıklığı toplamamız lazım. İki kesimli toplum dediğimizde biz siyasal eşitlik istiyoruz ve Rumlar onu kabul etmiyor” dedi.

Uzlaşmazlığın yeni bir “çatışmaya” yol açacağı uyarısında bulunan Denktaş, “Uzlaşmadan devam etmek, gün gelince yeni bir çatışmaya yol açacak, onun için ucu açık değil ama ufku açık bir görüşmeyle bir ray değişikliğine gidilmeli. Her iki tarafa yarayacak adımlar atmalı ve uluslararası hukuki yollarla bir takım çalışmalar yapmalıyız. Ambargoları İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderek hukuki yollarla arayalım. Karşılıklı bir ilişkimiz var, bu nedenle konuşarak normalleşme sürecini hızlandıralım. Parametreler içinde kalmak şartıyla yeni bir ray olmalı ve yeni fikirler görüşmeliyiz” şeklinde konuştu.

Pandemi sebebiyle değişik bir seçim dönemi yaşandığını kaydeden Denktaş, “Eskisi kadar coşkulu geçirmiyoruz. Seçim biter sonra yüz yüze bakacağız, kimseyi kıracak bir şey söylemeyelim. Eleştiri olacak, olmalı ama kıracak şekilde değil düzgün şekilde bu seçimden çıkalım” dedi.

“2. tura kalmam diğerleri için sürpriz olacak”

Serdar Denktaş ayrıca seçimlerde ikinci tura kalmasının sürpriz olmayacağını kaydetti.

Denktaş, “Her vatandaş gibi ben de adaylara baktım ve çevredeki kişilerin de ‘bu senin görevin’ demesiyle karar verdim ve aday oldum. 2. tura kalmam benim için sürpriz olmayacak ama diğerleri için sürpriz olacak. Ve görüyorum ki ben ikinci turu göreceğim, ben yükselirken diğer adaylarda düşüş var. Seçim iki tur olacak kesindir. İkinci turda her kesimden oy alacağım.” şeklinde konuştu.

“Ev karantinasına geçilmeli”

Oy kullanımının yüksek olması için güvenli ortam sunmak gerektiğini de kaydeden Denktaş, “Sıkıntılı bir dönem geçirdik, sıfır vakayla aralık sonuna kadar devam edebilirdik ama bu fırsat kaçırıldı. Mart ayı başında seçimleri bir dahaki sene Nisan’a atın ve pandemi için alınması gereken kararları alın dememe rağmen maalesef dinlenmedi. Güven verilmediği müddetçe de öğrenci gelmez. Otel karantinası ortaya koydukça, insanlar nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmediğinden korkuyor. Denetimleri artırarak ev karantinası verilebilir. Ev karantinasına geçilmelidir” dedi.

BES’e vizyonunu anlattı



Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti ve seçim vizyonunu anlattı.Denktaş, seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı makamında oluşturacakları Özel Temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını söyledi.Verilen bilgiye göre; burada yaptığı konuşmada geçmiş süreçte tüm zorluklara ve kesintilere rağmen halkın yanında olan tüm belediye emekçilerine teşekkür eden Denktaş, verilen mücadelenin çok anlamlı olduğunu kaydetti.Denktaş, BES üyeleri ile birçok kez bir araya geldiklerini, kimi zaman atışarak, kimi zaman batmış bir belediyeyi ayağa kaldırmak için birlikte uğraş vererek ortak uzlaşılarla bir yere geldiklerini söyledi ve bu durumun gelecek dönemde de aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.Daha önce birçok kez dile getirdiği gibi, seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığında danışmanlık yerine özel temsilci atamalarının yapılacağını, bu temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını kaydeden Denktaş, yaşanan sıkıntılar ile ilgili birebir temaslar kurup ortak paydalar oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.Özel Temsilcilerin mümkünse sorun ortaya çıkmadan tespitler yapıp sorunun başlangıç aşamasında çalışmalar yapacağına değinen Denktaş, bunun rol kapma ile değil istişare ile hükümetler nezdinde girişimler yaparak çözüleceğini söyledi.Cumhurbaşkanının yetkisi ve sorumluluğu olmamasına karşın özellikle sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ettiğinde etkisinin yüksek olacağını vurgulayan Denktaş, bunu sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.