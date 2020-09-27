İlk turda kazanabiliriz

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için dün başkent Lefkoşa’da bir seçim konvoyu düzenledi. Büyük ses getiren konvoya 2 binden fazla araç katıldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek için düzenlen konvoya katılan araçlar Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent tarafından seslendirilen “ Doğru Karar Ersin Tatar” adlı şarkı ile “Birlikte Yeni Geleceğe Yürüyoruz” adlı gençler için yapılan rap tarzı şarkıyı çaldılar.

Ersin Tatar posterleri ile donatılan araçlardaki gençler zaman zaman “Tatar Başkan, UBP iktidar” şeklinde sloganlar attılar.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar konvoyu Dereboyu kavşağında (Mehmet Akif Caddesi), Genel Sekreter Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı milletvekilleri ile birlikte selamladı.



UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, etkinlikle ilgili basına açıklamalarda bulundu.Lefkoşa’ya akın edip konvoya katılan tüm partililere ve özellikle gençlere teşekkür eden Tatar, “Coşkumuzu, heyecanımızı gösterdik. UBP en zirvedeki noktada, oyunun en yüksek olduğu noktada bu seçime giriyor. UBP’nin gücünü, birliğini beraberliğini bu konvoyla göstermiş olduk. Seçimi ilk turdan kazanma potansiyelimizi tüm ülke görmüş oldu” dedi.Tatar, “Sadece bir davetle 2 binden fazla araç katılmıştır. Bu da örgütsel gücümüzle ilgili de net bir mesajdır” diye konuştu.

Anastasiadis’e de tepki gösterdi

Bir soru üzerine Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Başbakan Tatar, Rum Tarafının bölgesel gelişmeleri iyi okumamakta ısrar ettiğini söyledi.

Bölgesel gelişmelerin ve konjonktürün her geçen gün KKTC devletinin doğruluğunu gösterdiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türklerinin ve devletinin yok sayılamayacağını herkesin iyi anlaması gerektiğini kaydetti.