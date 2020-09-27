Suçlamalar gerçek dışı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Talihsiz, El-Sen’in “şahsına yönelik gerçek dışı iddiaları” nedeniyle gereken hukuki işlemleri başlatacağını açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Talihsiz yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın, “emekçileri tehdit ettiği, ayrıcalıklı kesim yaratma hevesinde olduğu” şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Talihsiz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“El-Sen tüzüğünün belirlediği amaçlar dışında hareket etmekte ve yetkisiz bir şekilde Devlet, Kurum ve Kuruluşların elektriklerini keyfi bir şekilde kesmekte, bağlamaktadır; Şahsi düşünceme göre El-Sen’in amacı Kurum veya çalışanların haklarını veya menfaatlerini korumak değil yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Devlet dairelerini, Belediyeleri, üreticinin su motorlarını ve pandemi döneminde ayakta kalmayı zar zor şekilde başarmış birkaç işletmenin elektriğini keserek bazı adayları zor durumda bırakmak bazı adaylara da menfaat sağlamak olduğudur; El-Sen yönetimi, kurum ve çalışanların menfaatleri için böyle bir tavır içerisine girdiklerini belirtmişlerdir. Peki benim aklıma şu soru gelmektedir bu kadar zaman El-Sen yöneticileri neredeydi ve neden seçime 20 gün kala böyle bir harekette bulunma gereği duymuşlardır?Özellikle dünya ile birlikte içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte hastalık tehlikesi ile mücadele ederken Belediyelerin arıtma sistemlerinin (atık su) elektriğinin kesilmesi ne derece kamu yararına olduğu çok ciddi tartışılması gereken bir konu olduğu kanaatindeyim; Yaz dönemi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su boru hatlarında meydana gelen arıza nedeni ile halkımızın su sorunu çekmekte olduğu aşikardır. Böyle bir dönemde El-Sen’in su motorlarının elektriğini kesmesi hangi amaca hizmet ettiği büyük bir soru işaretidir;KKTC’nin kurucuları olan ve varoluş mücadelemizin liderleri Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı, Dr. Fazıl Küçük’ün anıtı ve Türk Mukavemet Teşkilatı anıtının elektriklerinin kesilmesi “adaleti sağlamak”la ve etik kurallarla ne kadar alakalıdır? Sorarım; Yeni Erenköy Belediyesinin borcu olmamasına rağmen su motorlarının borcu var diye El-Sen’in yetkisiz işlemle Belediyeyi ve halkımızı pandemi döneminde Belediye hizmetlerinin almasından mahrum bırakmaktadır; KKTC’in devlet işlerinde en önemli bakanlıklarından biri olan İçişleri Bakanlığının elektrikleri borç olmamasına rağmen yine El-Sen tarafından yetkisiz ve usulsüz bir şekilde kesilmiş ve tüm devlet verileri ve işlemleri yarı hizmet verir duruma gelmiştir.Tüm bu gerçekleri halkımızın bilgilerine saygılarımla sunarım. El-Sen’in şahsıma yapmış olduğu saldırılarla ilgili hukuki haklarımı saklı tuttuğumu gereken hukuki işlemleri başlatacağımı da siz değerli kamuoyu ile paylaşır saygılar sunarım.”