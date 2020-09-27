Yeşim taşı yüz masaj aleti

İsmini üzerindeki yeşim taşından alan Jade Roller, yüzünüzde hatta tüm vücudunuzda kullanabileceğiniz bir masaj aletidir. Bu aletin faydalarını anlatmadan evvel, yeşim taşının birçok kişi tarafından bilenmeyen özelliklerinden bahsedelim.

Yeşim taşı antik Çin zamanından günümüze kadar değerini ve anlamını hiç kaybetmeyen özel bir taştır. Yüzyıllar boyunca Çin kültürü ile yeşim taşı arasında köklü bir bağlantı oldu. Çinliler için bu taş sağlık ve uzun ömrü temsil eder. Efsaneye göre; 7 farklı hayvanın özelliklerini kendisinde toplamış büyük Çin Ejderhası Long’un dünyanın her yanına bıraktığı tohumları, zamanla katılaşarak yeşim taşını meydana getirmiş. Tarihte Çin imparatorlarının vazgeçilmezi olan yeşim taşı diğer adı ile ‘İmparator Taşı’ olarak bilinir. Yeşim taşı gençlik veren bir taştır, Çin imparatorlarının yeşim taşı sayesinde uzun hayat yaşadığına inanılır. Bu taş gözenekleri açar ve siyah noktaları yok eder. Kırışıklıkları giderir ve daha genç bir görünüm verir. Ayrıca Stresi azalttığı ve huzur verdiği için gerçek bir ölümsüzlük taşı denilebilinir.

Jade Roller da tahmin edeceğiniz gibi, Çin’den dünyaya yayılmış bir ürün. Eski zamanlardan beri Çinli kadınların cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası. Amerika ve İngiltere’de son zamanların en popüler cilt bakım uygulaması olan organik taşlar ile yüz masajı yapma akımı dikkatleri Jade Roller’in üzerine çekti. Bu alet yuvarlama hareketi ile yeşim taşının enerjisini bir araya getirerek cilde canlılık katıyor. Özellikle kırışıklıkları açmak, sivilce oluşumunu engellemek, serum ve krem gibi ürünlerin cilt tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak etkili sonuçlar sağladığı söyleniyor.

Jade Roller’in faydaları



Kan dolaşımını hızlandırır, gözaltı torbaları ve morlukların azalmasında etkilidir. Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Şişlik ve ince çizgi görünümünü azaltır, yüzünüze merdane ile masaj yapmak lenfleri harekete geçirir. Ciltte biriken yağ hücrelerinin kırılmasını sağlayarak kronikleşmiş sivilce oluşumlarının tedavi edilmesini sağlar.Jade Roller nasıl kullanılır?Yeşim taşından tam fayda sağlamak için, Jade Roller’i buzdolabında muhafaza edin. Soğuk şişkinliği giderir. Cildinizi temizledikten sonra, ister krem ile isterseniz kremsiz boynunuzdan başlayıp alnınıza kadar çevirme hareketi ile çıkarın. Göz çevrenizde kırışıklık veya mor halka olması halinde, göz serumunuzu sürüp içeriden dışarı doğru hareketler ile uygulamayı gerçekleştirin.



