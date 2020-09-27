Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Taşkınköy Spor Kulübü ve Göçmenköy’de bazı yerleri ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler, bölge muhtarı ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Akıncı, görüş ve düşüncelerini aktardı, yurttaşların sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sağlığa dikkat edelim, tedbiri elden bırakmayalım diyerek” yurttaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları çağrısını yineledi.

Akıncı, sağlığı en önde tutarak hareket ederken, ekonomiyi de dibe vurdurmamak için tedbirli bir şekilde, hükümetin de özellikle kapanan ve işleri durma noktasına gelen kesimler ile işini kaybedenlere destek sağlaması, bu zor günlerin sosyal dayanışma içinde atlatılabilmesi gerektiğini kaydetti.



Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alarak düzenlemeleri yapacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ve herkesin yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.Kıbrıs konusundaki görüşlerini de yineleyen Akıncı, federasyonu kabul etmekte zorlanan Rum tarafının iki devletli çözümü kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti, “Federal çözüm zaten iki kurucu devletlidir. Böylesi bir çözümde KKTC, her kurumu ile birlikte varlığını federal çatı altında devam ettirecek şekilde kurucu devlete dönüşecek. Ayrı polisimiz, mahkememiz, bakanlıklarımız olacak, federal yönetimde dönüşümlü başkanlık olacak. Kararlara etkin katılım yanında eşitliğimiz, güvenliğimiz ve özgürlüğümüz güvence altında olacak. Tüm bunların gerçekleşmesi halinde çözüm olacak” dedi.11 Ekim seçimlerinin bu topraklarda kendi irademiz ile var olup olunamayacağının seçimi olduğunu belirterek, halkın da kendi iradesi, vicdan ve aklıyla kararını vereceğini vurgulayan Akıncı, “Senin yerine kararı ben veririm düşüncesi halkımıza yapılan en büyük yanlıştır” dedi.Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme yetkisine ve yeteneğine sahip olduğunu belirten Akıncı, herkesin buna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.