İsviçre bankalarının Türklere borcu var

İsviçre bankaları ve finans şirketleri müşterilerinin parasıyla çeşitli finansal ürünlere yaptığı yatırımlar üzerinden 'retrocession' adı verilen komisyonlar alıyordu. İsviçre Yüksek Mahkemesi bu komisyonların 2012'de yasadışı olduğuna karar verdi. 2010-2012 arasında İsviçre bankalarında parası olan müşteriler 10 yıl geriye dönük olarak bu paraları bankalardan talep edebiliyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Türkiye'de bu konu neredeyse hiç bilinmiyor. 20 Türk ailesi yakın zamanda bu alacaklarından ilk kez haberdar oldu ve çok şaşırdı. Bu ailelerin en az 4'ü paralarını geri alabilmek için süreci başlattı. Resmi veriler üzerinden yapılan hesaba göre Türklerin İsviçre bankalarından alacakları yaklaşık 150-180 milyon doları yani 1.1-1.4 milyar lirayı bulabilir…

İsviçre bankaları 90'lara göre çok daha şeffaf hale gelmelerine rağmen dünyada zenginler paralarını bu ülkede tutma geleneğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Bunun nedeni İsviçre bankacılık sisteminin 1700'lerin başından bu yana müşteri gizlilik ve haklarına herhangi bir esneklik göstermeden saygı duymuş olması.



Ancak bankaların güvenilir olması kendilerinden çok müşterilerinin cebini düşündükleri anlamına gelmiyor. Her ülkede olduğu gibi İsviçre'de de bankalar öncelikle kendi gelir ve kârlarını yükseltmek için çalışıyor. 2012 yılında İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin yasakladığı bir komisyon tipi bunun en iyi örneklerinden birisini teşkil ediyor.İsviçreli bankacılar söz konusu tarihe kadar müşterilerinin yatırıma yönlendirilen paraları üzerinden önemli gelirler elde ediyordu. Bankalardaki varlık yöneticileri müşterilerinin parasıyla çeşitli finansal ürünlere yatırım yaptığında, bu ürün veya fonları oluşturan kurum/kişi/departmanlardan yeni müşteri getirdikleri için komisyon alıyorlardı.