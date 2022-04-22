2 ayda yargı

Suna ERDEN

Mobil sistemle başka şahısların hesaplarından para çekilmesiyle ilgili tutuklanan Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’yla işbirliği yaptığı öne sürülen Murat Altun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu’nun geçtiğimiz pazartesi günü teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.

Cep telefonunda hesap bilgileri, yabancı uyruklu şahısların banka kartı şifreleri bulunan Murat Altun’un da teminata bağlanması talep edildi.

Mali Şube’de görevli polis, 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında zanlının kullanımında bulunan ancak başka bir şahsa ait Local Pay hesabıyla mobil ödeme sistemi aracılığıyla 25 kişiye ait banka kartlarıyla işlem yapıldığını söyledi.

Polis, 25 şahsa ait karttan çekilen toplam 243 bin 200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan Local Pay hesabına geldiği ancak birkaç saat sonra aynı sisteme üye bir iş yerinin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Polis, kart sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, Local Pay hesabını kullanan Buba’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Şifreleri sakladı

Polis memuru, zanlı Osman Tosunoğlu’nun ise 243 bin TL’den önce aynı hesaba gelen paradan iki defada toplam bin TL aldığını ve işlettiği pansiyonun elektrik borcuna yatırıldığını söyledi.

Polis, suçla bağlantılı aranan Murat Altun’un da Osman Tosunoğlu’nun pansiyonunda kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, ancak Osman Tosunoğlu’nun Murat Altun’la ilgili bilgi vermediğini belirtti.

Polis, zanlı Murat Altun’un telefonunda havalelerin şifreleri, kart bilgileri ve şifrelerinin tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan zanlı Murat Altun’un 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.