Caretta’ya Umut Işığı anlatıldı

SPOT Derneği olarak bu hafta Lapta balıkçılarıyla buluşarak Caretta’ya Umut Işığı projesini konuştu.

Şu ana kadar 21 balıkçıya 1255 NetLight dağıtan dernek amaçlarının Haziran ortasına kadar 7 bin adet NetLight’ı balıkçılara ulaştırmak olduğunu belirtti.

Netlight tuzlu suya girdiğinde yanıp sönmeye başlayan bir ışık sistemi. Özel olarak üretilen bu ışıklar ağlara monte ediliyor. Böylece kaplumbağaların ağa takılma olasılığının yüzde 50’den fazla azalacağı düşünülüyor. Bu sayede sadece kaplumbağalar hayatta kalmıyor, can havliyle çırpınırken balıkçı ağlarına verdikleri zarar yani balıkçının ekonomik kaybı da azalıyor.

SPOT Derneği’nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Dileğimiz ülkemiz balıkçılarının NetLight’ları benimseyerek kullanmaya devam etmesi; böylece kaplumbağalar ile balıkçıların denizimizde birlik içinde var olabilmesi. Bu konuda bizlere destek vermek isterseniz ölü ya da yaralı kaplumbağaları görmeniz ya da bulmanız halinde bizimle 1188 Deniz Canlıları İhbar Hattı aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz. Bulunan her vaka bu konuya çözüm bulma çabalarımızda bizlere büyük destek verecektir.

Daha yolun başındayız. Konuyla ilgili yeni paylaşımlarımız için SPOT sosyal medya sayfalarından bizleri takip edebilirsiniz.

KKTC Hayvancılık Dairesi’ne NetLight sisteminin geliştirilme ve yaygınlaştırılmasına verdiği destek için çok teşekkür ederiz."