Çekim merkezi haline dönüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, “Maraş açılımı, iki devletli politikanın bir parçası haline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini ve buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını belirterek, “Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Maraş bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi. “Pandemi döneminde de Maraş’ın gelişmeye devam ettiğini” belirten Cumhurbaşkanı, Gazimağusa’nın farklı boyutlarıyla en fazla gelişen yerleşim yeri olduğunu söyledi.

“Buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Maraş açılımı, başbakan olduğum dönemde gerçekleşti. Bu açılım, iki devletli politikanın da bir parçası haline geldi. 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir. Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçileri de vardır. Gazimağusa, ileride bir çekim merkezi olacaktır.”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, “Ülkenin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve pandemi sürecinin başladığı günden beri dünya ile birlikte ülkeyi de sarstığını” belirtti.

Öğrencilerden Tatar’a ziyaret

Öte yandan Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti başkanlığında, KKTC genelindeki ilkokulları temsilen 15 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığında ağırladı.

Tatar, çocukların bayramını kutlayarak, onlarla sohbet etti. Ardından her bir çocukla anı fotoğrafı çektirerek, içerisinde Tatar’ın biyografisinin de yer aldığı “Hiç Vazgeçmedim” adlı kitabın da bulunduğu hediye çantaları dağıttı.

Öğrenciler ise Cumhurbaşkanı Tatar’a çiçek takdim etti.