Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kullandığı “maskaralık” ifadesini kınayan Tatar, “Burada devlet yönetiyoruz. Belki bazı sıkıntılar olabilir. Çünkü neticede büyük bir kriz vardır. Dünyanın hali belli. Burada da belirli sıkıntılar yaşamaktayız. Önemli olan süreci elimizden geldiğince iyi yönetebilmektir. Ülkemize umut verebilmektir” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokole işaret eden Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak temennim en erken zamanda bütün bu önemli meselelere odaklanabilmektir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Sorumluluklarımız büyüktür, içinde bulunduğumuz koşulları yönetmek de o kadar kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Zaman zaman görüş ayrılıkları olabilir”

“Siyaset insanlarla yapılır” diyen Tatar, “Aynı partide olsanız dahi zaman zaman görüş ayrılıkları olabiliyor” şeklinde konuştu.

Tatar özellikle böyle önemli dönemlerde ve sıkıntılarda bir takım arzu edilmeyen olayların yaşanabileceğini söyledi.

“Siyasi ahlakıma uygun değil…”

“Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım” diyen Tatar, Erhürman’ın “siz görevi bana verdikten sonra Faiz Sucuoğlu’na vermeyeceğinize dair bir beyanatta bulunursanız görevi alırım. Hükümet kuramazsam da memleketi seçime götürürüm” dediğini belirterek “Bu benim siyasi ahlakıma uygun değil. Anayasaya da aykırı” dedi.

Şu anda yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin görevine devem ettiğini dile getiren Tatar, “Ülke boşlukta değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı bir soru üzerine, Sunat Atun’un yeni kabinede yer alıp almamasının Başbakanın takdirinde olduğunu da kaydetti.