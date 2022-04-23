Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10 bin 396 Covid-19 testi yapılırken,108 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 72’si Lefkoşa, 9’u Girne, 20’si Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 3’ü İskele, 1 kişi de Lefke Bölgesi'nden.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, bir haftada 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personel Coronavirüse yakalandı, 2 sınıf ise kapandı. Test pozitifleşme oranı yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

223 öğrenci pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 16 – 22 Nisan tarihleri arasında toplam 223 öğrenci, 47 öğretmen ve 3 personelin Covid-19 pozitif olduğu; 80 öğrenci ve 4 öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İlköretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2 sınıfın kapandığı, 61 öğrenci, 9 öğretmen ile 2 personelin pozitif ve 56 öğrenci ile 1 öğretmenin temaslı olduğu kaydedildi.

Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda 151 öğretmen ile 25 personelin pozitif, 21 öğrenci ile 2 öğretmenin temaslı olduğunun aktarıldığı açıklamada, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 11 öğrenci, 13 öğretmen ile 1 personelin pozitif, 3 öğrenci ile 1 öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda test pozitifleşme oranının yüzde 0,46 olduğu da açıklandı.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 10.396

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 108

Dün kaybedilen hasta:

Yapılan toplam test sayısı: 6.696.321

Toplam vaka sayısı: 92.836

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 91.000

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1603

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 22

Karantinadaki vaka sayısı: 1531

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 235

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 295.



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Güneyde son 6 günde 6 bin 115 yeni vaka tespit edildi; 18 hasta yaşamını yitirdi

269 bin test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan 269 bin 310 test neticesinde, 6 bin 115 Covid-19 vakası tespit edildiği ve 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 470 bin 319’a, hayatını kaybeden sayısı da 1006’ya yükseldi.

Açıklamada, hastanelerde şu anda 108 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğu ifade edildi.