1974’te olanlar yaşanıyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Ukrayna-Polonya sınırında yaşanan zorunlu göç dramıyla, “yerinden edilmiş Kıbrıslıların” göç etmesi arasında benzerlikler bulunduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; 9 Avrupa ülkesinden Meclis Başkanlarıyla birlikte Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret eden Dimitriu, burada yaptığı açıklamada, bu gibi toplantıların değerlendirilmesi ve Kıbrıs’ta, “1974’teki Türk istilası ve toprakların işgal, insan haklarının ihlal edilmesinden sonra olanların” hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

“Göçmenlik, insanların kaybolması ve vahşeti” yaşamanın ne demek olduğunu herkesten daha iyi anladıklarını söyleyen Dimitriu, Uluslararası Hukuk’a uyumda çifte standart veya tenzilat olmayacağını vurguladı.

Habere göre, Dimitriu, her ne kadar uluslararası toplum Rusya ile Türkiye karşısında “öfkelendirici bir çifte standart tutumu” izlese de, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’ta yaptıklarıyla Rusya’nın bugün, Ukrayna’ya yaptıkları arasındaki benzerliğin açık olduğunu iddia etti.