İhaleye çıkıldı

Maliye Bakanlığı, Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık yeni bir borçlanmaya gidiyor.

Teklifin 26 Nisan Salı günü saat 10.00’da açılacağı ve 12.00’de kapanacağı belirtildi.

Yerel ve özel bankaların, belirtilen gün ve saate kadar Maliye Bakanlığı’na teklif sunmaları gerekiyor. Acil borçlanmanın, kamu maaşları ve emeklilerin maaş ödemeleri için yapılacağı öne sürüldü. Maliye, dün duyurduğu ihaleyle 2022 tarihinde beşinci kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitmiş oldu.

Teklif bekliyor

Maliye Bakanlığı, 150 milyon TL borçlanmak için KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi’ne çıktı. Borçlanma ihale duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“KKTC Maliye Bakanlığı’nın 26 Nisan 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Söz konusu ihalede borçlanılacak tutar 150.000.000.- TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.”

4 ayda 5’inci borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde beşinci kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitti.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Ortalama yıllık yüzde 23,67 bileşik faizle alınan 70 milyon TL’nin 15 Mayıs 2022’ye kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu.

Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. 30 milyonluk borcun ise 13 Mayıs 2022’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 31 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi.

Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi. Bu borcun ise 14 Temmuz 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.