Boyama kitapları dağıtıldı

Lefkoşa Merkez İlkokulları’ndan 10 öğrenci heyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Hüseyin Sağıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada “Sizler bizim geleceğimiz, gelecekteki doktorlarımız, öğretmenlerimiz, polislerimizsiniz” dedi ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, okul öncesi öğrencilerine Polis Temalı Boyama Kitabı dağıtıldı. Polis sevgisini aşılamak ve küçük çocukların hafızalarında olumlu bir polis imajı yaratmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve baskısı gerçekleştirilen “polis temalı boyama kitapları” 21 ve 22 Nisan tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı olarak okul öncesinde öğrenim gören tüm öğrencilerine dağıtıldı.

