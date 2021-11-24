2 can kaybı var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 435 testle 255’i yerel 314 yeni vaka belirlendi. Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 87 yaşındaki Tahsin Türksever ve 81 yaşındaki Yüksel Bergen dün sabah hayatını kaybetti. Türksever’in kronik rahatsızlıkları bulunuyordu.

Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98’ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakalardan 1’i yurt dışından gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. Yerel vakaların 91’i Lefkoşa, 88’i Girne, 45’i Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 14’ü İskele, 7’si Lefke’den. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 66 bin 797 test sonucunda 437 yeni vaka belirlendi.

Genel tablo



Yapılan toplam test sayısı 3971801. Toplam vaka sayısı 26900. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 23960. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2884. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 62. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2765. Toplam kaybedilen hasta sayısı 98. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 17.

Günlü aşılama 6 bini aştı

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 7377. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 643. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 588. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7328. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 85101.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66 bin 797 test sonucunda 437 yeni vaka belirlendi.

Rum sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yeni can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 131 bin 28’e yükseldi.