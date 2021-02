2 devlet formülü gerçekçi değil

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman, CTP’nin güncel konularla ilgili dün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs konusundaki görüşlerini de açıkladı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı yetkililer ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerine bakıldığı zaman aslında vazgeçildiği söylenenin federasyon değil kapsamlı çözüm olduğunun görüldüğünü savundu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 52 oy oranıyla kazanmasının hiçbir şekilde “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır” diye yorumlanamayacağını söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahalelerle ilgili tartışmalar herkesin malumu olduğu gibi, o seçimin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin referandum biçiminde gerçekleştiğini de kimse iddia edemez. Kaldı ki bütün bunlar yanlış olmakla birlikte yüzde 48’lik bir başka kesim var. Bugün herkes Kıbrıs Türk halkının bütünü adına konuştuğunu iddia etmektedir” şeklinde konuştu.

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda CTP’nin görüşlerinin son derece net ve her zaman ifade ettiği noktada olduğunu, adanın bölünemeyecek kadarı küçük bir ada olduğunu, bunu pandeminin de bir kez daha ekonomik, sağlık ve AB ilişkileri açısından gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının adanın sadece kuzeydeki yarısı değil güneydeki yarısı üzerinde da söz ve hak sahibi olduğunu söyleyen Erhürman, “Hidrokarbonun nereden çıktığı önemli değil, adanın neresinden çıkarsa çıksın her türlü zenginlik ve kaynak Kıbrıs Türk halkının iki kurucu ortaktan birisi olarak, siyasi eşitlik çerçevesinde ortak olduğu bir kaynaktır. Bunun içindir ki CTP bir an önce kapsamlı çözüm demektedir” diye konuştu.

“Komik, vazgeçsinler”

Cumhurbaşkanı Tatar öncülüğünde son günlerde “hainler, yama olmayı isteyenler” edebiyatı yapılmaya başlandığını savunan Erhürman, “Arkadaşlarımızı bir an önce bu taş devrinden kalan dilden kendilerini arındırmaya çalışıyorum. Çünkü bu dil artık bizim karşı çıkmamızı dahi gerektirmeyecek kadar komik haldedir. Komik olduğunu fark edip vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin maceracı tavırlarla ön görülemez bir noktaya çekilmesini kabul etmediklerini vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Federasyon öldü demekle federasyon ölmüyor. Tatar, konuşmalarında 2 devletli çözüm konusunda AB, Anastasiadis, İngiltere de bizim gibi düşünmeye başladı diyor ama tutanaklar ve bu yetkililerin son günlerdeki açıklamaları, hiç de öyle olmadığını gösteriyor” diye konuştu.