En çok etkilenen ev hanımları oldu

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘Covid- 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ yaptırdı. Raporda bulaştan en çok etkilenen kesimin, 179 kişiyle ev hanımları olduğu ortaya çıktı.

1 Ocak 2021-11 Şubat 2021 tarihleri arasıyla ilgili araştırma ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Bugüne kadar 159 öğrenci Covid-19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı. 4’üncü sırada 96 kişiyle otel ve casino çalışanı, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken; sağlık kurumu çalışanı (ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerde 55 kişi ve restoran büfe gibi iş yerlerinde çalışan 46 kişi bulaştan etkilendi.

Yükseköğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle:

“38 asker, 37 kamu çalışanı, 37 gıda imalat ve dağıtımında çalışa, 33 belediye çalışanı, 27 banka çalışanı, 23 inşaat işçisi veya yönetici, 23 market/ kasap çalışanı, 23 öğretmen, 22 otomotiv çalışanı, 14 polis, 13 seyyar çalışan, 12 güzellik salonu & kuaför çalışanı, 11 mağaza ve butik çalışanı, 11 eğitim kurumu çalışanı, 10 sendika / birlik çalışanı, 8 tarım & hayvancılık çalışanı”

Araştırma ile ilgili yapılan açıklamada bunun sektör bulaş analizi olmadığı, yalnızca Covid-19 vakalarının mesleki verilerini içerdiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 04:31