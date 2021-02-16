Dört gün sürdü

Ömer KADİROĞLU

Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının yapılmasına dün de devam edilirken, çalışma tamamlandı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde saat 13.00'te başlayan aşılamaya son gün olması nedeniyle yoğun katılım oldu. Coronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırmak için bekleyen sağlık çalışanları sosyal mesafe ve maske kuralına uyum gösterdi. Böylelikle geçtiğimiz cuma günü başlayan ve dört gün süre aşılama programı tamamlanmış oldu. Program kapsamında tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, Tıp Fakültesinde öğrenim gören 4, 5 ve 6‘ncı sınıflara, Diş Hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına aşı yapıldı.