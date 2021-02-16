Günde 550 ihtiyaçlı kişiye yemek

Çiğdem AYDIN

Lapta Belediyesi’nin Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik koşullar nedeniyle işsiz kalan ve ihtiyaçlı vatandaşlara, destek olabilmek için geçtiğimiz gün başlattığı Lapta Aşevi Projesiyle günde yaklaşık 550 kişiye yemek dağıtılıyor.

Lapta Belediyesi ile Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde hayat bulan ve Karşıyaka Atatürk Parkı içinde yer alan belediyeye ait restoranın dönüştürülmesiyle kurulan aşevinin giderleri, yardımsever iş insanları ve bölge sakinlerinin maddi katkılarıyla sağlanıyor. Yemekler, dernek üyeleri ve gönüllü vatandaşların el emeğiyle oluşturulan mutfakta pişirilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Dayanışma örneği

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Aşevi Projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Aktuğ, projenin toplumda var olan dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

İş insanları Sultan Keskinel ve Erol Canseç önderliğinde Lapta Aşevini hayat geçirdiklerini kaydeden Mustafa Aktuğ, yerli yabancı yardımsever vatandaşların maddi katkılarıyla geçtiğimiz her gün yaklaşık 550 ihtiyaçlı vatandaşa, yemek çıkarıldığını dile getirdi.

Yemekler gıda mühendisinin gözetiminde yapılıyor

Belediye gıda mühendisi gözetiminde, her gün yaklaşık 14 kişinin vardiyalı olarak mutfakta çalıştığını anlatan Aktuğ, Karşıyaka Atatürk Parkı ve Lapta Spor Kulübü binasında yemek dağıtım noktası oluşturulduğunu, bu noktalara ulaşamayan vatandaşlara da eve servis yapıldığını ifade etti.

Tam sokağa çıkma yasağı olan Pazar günleri 4 araçla tüm yiyecek paketlerinin evlere dağıtıldığını söyleyen Aktuğ, aşevine katkı koymak ya da katkı almak isteyen vatandaşların kendilerine 0548 829 1873 numaralı telefondan ulaşabileceğini kaydetti.

Covid-19 nedeniyle belediyenin, bölgede sıkı bir çalışma içinde olduğunu hijyen ve denetim çalışmalarının sürekli devam ettiğini dile getiren Aktuğ, bunun yanında, PCR testleri ve aşılamanın yaygınlaştırılması için de uğraş verildiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 04:21