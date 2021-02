Aileler endişeli

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatın kısıtlanması, okulların kapalı olması çocukları olumsuz etkiledi. Diyalog’un dün ‘Hasta çocuk sayısı 7 bini aştı’ başlığıyla manşetten verdiği haberde geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinde Lefkoşa’daki Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran hasta sayısının 30 bine yaklaştığı, bunların 7 bin 406’sının çocuk olduğu belirtilirken, aileler endişe duyduklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan aileler, çocukların okula, parka gidemediğini, gününü bilgisayar başında geçirdiğini belirterek, “Çocukların ruh sağlığının bozulmasından korkuyoruz” dedi. Aileler, “Çocuklar sürekli olarak neden dışarıya çıkamadıklarını soruyor ancak onlara bu durumu anlatamıyoruz ve endişe yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Nurcan Kalyoncu

“Üç çocuğum var ve pandemi sürecinde evde kapalı, günümüzü sıkılmakla geçiriyoruz. Çocuklar küçük olduğu için onları evde tutmakta zorlanıyoruz. Pandemi öncesinde günlerimiz, çocuklarımızla birlikte daha eğlenceli ve güzel geçiyordu. Ancak şu an çocuklarla zor bir durumdayız. Bir an önce normale dönmeyi umuyoruz. Şu an çocuklar evde ve psikolojileri için endişe ediyoruz.”

Kaan Bozer

“İki çocuğum var ve pandemi nedeniyle çocuklar evde kapalı bir şekilde günlerini geçiriyor. Eskisi gibi parka gidemiyorlar, dışarıda dolaşamıyorlar. Çocuklarımız evin karşısında bulunan parkı uzaktan izliyorlar. Sürekli televizyon izlemek doğru olmadığı için onlarla oyunlar oynuyoruz. Uykuları ve yemek yeme düzenleri de bozuldu. Çocuklar sürekli olarak neden dışarıya çıkamadıklarını soruyor ancak onlara bu durumu anlatamıyoruz ve endişe yaşıyoruz.”

Mehmet Demir

“İki çocuğum var. Genel olarak evdedirler. Evde oldukları için zamanlarını ya online ders alarak ya da internette takılarak bilgisayar başında geçiriyorlar. Bu durumdan dolayı endişeliyiz. Pandemi öncesi çocuklar okula gidiyor, ödev yapıp televizyon izleyerek uyuyorlardı ancak şu an geç saatlere kadar uyumuyorlar. Bir an önce aşılar yapılsa ve her yer açılsa daha iyi olacağı inancındayım.”

Hasan Yağmur

“Pandemi nedeniyle çocuklar evde. Benim çocuğum Türkiye’de olsa da evde sürekli kapalı olmalarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından bu salgın geçene kadar evde kalmalarında yarar var. Ancak çocukların ileride psikolojileri bozulur diye korkuyorum. Bir an önce aşıların yapılmasını ve normale dönmeyi istiyoruz. Şu anki durum ülkeleri sıkıntıya sokuyor.”

Mehmet Akın

“Dört çocuğum var ve bu pandemi sürecinde evde. Dört çocukla gün geçirmek zor oluyor. Özellikle büyük çocukları evde tutabilmek çok daha zor… Ancak başka çaremiz olmadığı için evde hep birlikte sıkılıyoruz. Pandemi öncesinde daha neşeliydiler, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlardı ancak şu an onların dışarıya çıkmasından korkuyorum. Temennim bir an önce bu durumdan kurtulmamızdır. Sürekli evde olan çocuklarımızın psikolojilerinin bozulmasından endişe duyuyoruz. Bu nedenle onlarla kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz ki evde canları sıkılmasın.”

Bora Dellaloğlu

“İki çocuğum var, evde canları sıkılarak günlerini geçiriyorlar. Pandemi öncesinde onları dışarıya çıkarıyorduk. Bisiklet sürme, futbol gibi aktivitelere gönderirdik ancak şu an evdeler. Ümit ederim ki kimsenin ruh sağlığı da bozulmadan bu süreci atlatırız ve pandemi öncesindeki günlerimize döneriz.”

Pembe Düzova Özgenler

“Çocuğum var. Biz köyde yaşıyoruz ve misafirliğe gitmesek de bahçemiz olduğu için çocuğumuz orada oyun oynayarak zaman geçiriyor. Şehirlerde kalanlar çocukları ise evde kapalı kalmak zorunda oluyor. Bu hem veliler hem de çocuklar için biraz daha zor bir durumdur. Bu kapalılık sürecinde çocuğumun psikolojisi için endişe ediyorum. Sağlığımız önemli olduğu için çocuklarımızla oyunlar oynayarak, bu süreci güzel ilişki içerisinde bir avantaja dönüştürebileceğimizi düşünüyorum.”