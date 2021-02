Kuzeyde 28, güneyde 113 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 5 bin 189 testle, 28 pozitif vaka belirlendi. Tedavideki 70 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 113 vaka tespit edildi, 86 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

Araç kayıtta bir vaka

Bu arada dün tespit edilen 28 vakadan birinin Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi’nde çalışan personel olduğu öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan personelle, 6 çalışma arkadaşının karantinaya alındığı belirtildi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu.

Son verilerle birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 32 bin 626’ya, toplam can kaybı 222’ye yükseldi.

