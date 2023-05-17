20 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evine yapılan baskında, 15 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Özcan Hangün hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 9 Mayıs’ta zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını ve ikametgahına gidildiğini söyledi. Enginer, zanlının polisi görünce elinde poşete sarılı olarak tuttuğu 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi camdan attığını açıkladı. Polis, konu uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.