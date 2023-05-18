Umut veren  iki gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu önceki gece YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Gecede, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin gösterileri de yer aldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Bakanlık bürokratları da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy gecenin açılışında yaptığı konuşmada, engelliler haftasına denk gelen iki önemli gelişmenin müjdesini verdi. Devlette engelli olarak istihdam edilen vatandaşların 16’ıncı bareme kadar yükselebileceğini ifade eden Taçoy, konu ile ilgili yasa tasarısını meclise sevk ettiklerini dile getirdi.

Bakan Taçoy Engelsiz Yaşam Evi’nin de çok yakın bir zamanda açılacağının haberini vererek eksikliklerin Merkez Bankası’nın katkılarıyla tamamlanacağını açıkladı.