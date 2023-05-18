Slovakya Büyükelçiliği tarafından, iki toplumlu siyasi parti toplantılarının başlamasının 34’üncü yıldönümü sebebiyle Ledra Palace Otel’de düzenlediği resepsiyon ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın burada yaptığı açıklama Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Son Fırsattan Bahsetti – Colin Stewart Yunanistan ve Türkiye’deki Seçimlerin Hemen Ardından Kıbrıs Sorununda Hareketlilik Öngörüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Slovakya Büyükelçiliği tarafından Ledra Palace Otel’de gerçekleştirilen resepsiyonda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, Stewart’ın dünkü açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü için başlatılacak yeni bir çabanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çektiğini ve Yunanistan ile Türkiye’deki seçimlerin ardından yeni bir hareketlilik yaşanması beklentisini dile getirdiğini yazdı.

Stewart’ın sözlerini; “Bunun sadece önemli değil son fırsat da olabileceğini zannediyorum” şeklinde sürdürürken “Kıbrıs’taki gelişmelerin devam şekline baktığında çok da fazla fırsatın olmayacağından endişe ettiğini” vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023, 10:08